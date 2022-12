Ischia, trovato il corpo della dodicesima vittima

NAPOLI (ITALPRESS) – E’ stato rinvenuto a Casamicciola il corpo di una donna, dodicesima vittima della frana che lo scorso 26 novembre mattina ha colpito l’isola di Ischia. Il cadavere è stato trovato dai vigili del fuoco mentre continuavano a scavare sotto il fango indurito in via Santa Barbara, in piena zona rossa e nei pressi di un luogo che prima del disastro ospitava un parcheggio. L’ultima vittima ritrovata, in attesa di identificazione, dovrebbe essere la 31enne MariaTeresa Arcamone, che i soccorritori stavano ancora cercando ormai da più di 10 giorni. – foto: Vigili del Fuoco (ITALPRESS).