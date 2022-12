Ita Airways mette in vendita più voli verso la Sicilia e la Sardegna

ROMA (ITALPRESS) – ITA Airways “conferma il suo interesse per le regioni Sardegna e Sicilia. In vista dell’elevata domanda per il periodo delle vacanze natalizie 2022, come già annunciato, la Compagnia di bandiera avvia la vendita delle nuove frequenze verso le due isole”. E’ quanto si legge in una nota della Società.“In particolar modo – sottolinea la nota – sono già in vendita i seguenti voli ITA Airways: Il 20 dicembre una frequenza addizionale sulla rotta Roma Fiumicino – Catania e viceversa; il 21 dicembre una frequenza addizionale sulla Roma Fiumicino – Palermo e viceversa e una sulla rotta Roma Fiumicino – Catania e viceversa; il 23 dicembre una frequenza aggiuntiva sulla rotta Milano Linate-Alghero e viceversa; il 24 dicembre una frequenza aggiuntiva sulla rotta Milano Linate-Cagliari e viceversa”.“La Compagnia – prosegue la nota – domani metterà in vendita, inoltre, ulteriori nuovi voli verso la Sicilia e la Sardegna. In particolar modo, nel rispetto delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, saranno in vendita i seguenti voli: Il 24 dicembre un ulteriore volo sulla tratta Roma Fiumicino – Catania; il 23 e il 24 dicembre ulteriori due sulla tratta Roma Fiumicino – Palermo; il 21 dicembre una frequenza aggiuntiva sulla rotta Milano Linate-Alghero e viceversa; il 22 dicembre una frequenza aggiuntiva sulla rotta Milano Linate-Cagliari e viceversa; una frequenza aggiuntiva sulla rotta Roma Fiumicino-Alghero e viceversa; una frequenza aggiuntiva sulla rotta Milano Linate-Olbia e viceversa”.“ITA Airways in attesa del completamento delle procedure tecniche relative alle autorizzazioni, procederà quanto prima alla commercializzazione di ulteriori frequenze aggiuntive (4 sulla Milano Linate-Cagliari, 2 sulla Milano Linate-Alghero, 1 sulla Milano Linate-Olbia e 1 sulla Roma Fiumicino-Alghero, 2 sulla Milano Linate Catania e due sulla Milano Linate- Palermo) a copertura del periodo 20-24 dicembre – conclude la nota -. Tutti i nuovi voli ITA Airways possono essere acquistati sul sito ita-airways.com, oppure attraverso il call center della Compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie degli aeroporti”.credit photo agenziafotogramma.it(ITALPRESS).