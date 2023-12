Iv, nella struttura regionale deleghe a Perna: comunicazione, turismo e social

Gela. Italia Viva si organizza in Sicilia con l’assegnazione delle deleghe tematiche ai componenti dell’esecutivo regionale nominato la settimana scorsa. Le deleghe sono le seguenti: Maurizio Di Pietro Cultura, Filippo Tripoli responsabile enti locali, Leo Ciaccio Agricoltura, Nina Grillo diritti civili e associazionismo, Sara Siggia ambiente, Valentina Falletta responsabile organizzazione, Rossana Titone portavoce e disabilità, Fabrizio Micari Infrastrutture, trasporti ed energia, Mario Sugameli economia e attività produttive, Salvo Liuzzo Sanità, Rosanna Montalto pari opportunità, Totò Orlando Pnrr, Europa e fondi comunitari, Giancarlo Garozzo giustizia e legalità. Al giovane gelese Giuseppe Perna, unico under 30 nel massimo organo regionale del partito di Matteo Renzi, le deleghe in materia di Comunicazione Social e Turismo. A lui il compito di rappresentare il folto gruppo locale che da anni opera in città e che, dopo aver partecipato alle scorse competizioni elettorali nazionali e regionali con ottimi risultati, si appresta a competere con un ruolo da protagonista alle elezioni amministrative che si svolgeranno in città ad aprile 2024.