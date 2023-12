“Si può trovare la convergenza nel progetto per la città”, Giudice: “Lista? Siamo pronti”

Gela. Ieri, il primo “capitolo” di quello che si preannuncia come un progetto politico che possa fare da argine ad un centrodestra, sulla carta pronto a presentarsi compatto alle prossime amministrative. Non più un tavolo, hanno tenuto a sottolinearlo le tante anime dell’agorà, ma appunto un progetto ampio e fondato sui temi programmatici. “Già questo è molto importante – spiega il segretario di “Una Buona Idea” Giovanni Giudice – significa che c’è la volontà di sviluppare un percorso comune per la città. La convergenza si può trovare, come avvenuto in consiglio comunale. Per noi, la presenza di tanti partiti e di personalità che vogliono dare un contributo non è affatto un problema, anzi”. Il progetto civico, ormai con le due entità (“Una Buona Idea” e “Civico lab”), da tempo dialoga con i grillini del Movimento cinquestelle e con i dem. Sono l’asse di un contesto progressista-civico che non pare voler fare a meno dell’area moderata. “So bene che gruppi di quel tavolo hanno sollevato dubbi sulle nostre recenti scelte e sull’ex vicesindaco Di Stefano. Onestamente, abbiamo dato tutte le spiegazioni del caso quando abbiamo deciso di intraprendere un cammino non insieme a quel tavolo. Non c’è nessuna polemica – aggiunge Giudice – siamo certi che i moderati potranno dare un contributo importante al progetto per la città”.