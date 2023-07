Kart, Matteo Bagnato si esalta a Villarosa e sfiora la vittoria all’ultima curva

“Le modifiche apportate al kart si sono rivelate necessarie – commenta Matteo Bagnato – In gara uno ho perso tempo a superare. In gara ho interpretato meglio il mio Lenzo monomarcia tanto da sfiorare il mio primo successo stagionale. Ho recuperato – conclude Matteo Bagnato – ma non abbastanza per superarli tutti. Sono comunque soddisfatto in vista del campionato”. Il giovane talento gelese era reduce del terzo posto a Minoa, quarta prova della Coppa Italia 8^ zona.