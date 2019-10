La crisi di agosto, falle nella depurazione, erogazione h24 inesistente, le accuse di Greco a Caltaqua

Gela. A conclusione dei lavori della commissione tecnica, chiamata a valutare lo stato di un servizio idrico che stenta a garantire standard accettabili, non mancano le conseguenze, in parte anche “politiche”. I disservizi non li nega nessuno, a cominciare dal presidente Rosalba Panvini, che oltre ad essere commissario della Provincia di Caltanissetta, svolge lo stesso ruolo all’Ato Cl6. I primi distinguo, però, si materializzano quando c’è da parlare di inadempienze contrattuali, che teoricamente potrebbero giustificare la risoluzione del contratto. Il sindaco Lucio Greco, come emerge anche dagli atti, non ha avuto dubbi nel sostenere che Caltaqua abbia violato, per diversi aspetti, pure la convenzione. Ha passato in rassegna diversi capitoli di una gestione ritenuta del tutto inadeguata. Dalla crisi idrica che lo scorso agosto ha lasciato a secco praticamente l’intera città alla relativa denuncia formalizzata in procura. Il sindaco, convinto che il contratto vada risolto, anche prima della chiusura dei lavori della commissione ha messo sul piatto ulteriori aspetti. Non ha trascurato la qualità dell’acqua erogata, spesso torbida al punto da costringere ad ordinanze d’urgenza per vietarne l’uso a fini alimentari, ma anche il sistema di depurazione, in questo caso citando almeno due casi di infrazione. Durante il confronto con gli altri componenti della commissione, ha ripreso l’inchiesta giudiziaria sul depuratore di Macchitella, il cui malfunzionamento in passato ha portato a processo manager e tecnici di Caltaqua. Secondo l’avvocato, le falle sarebbero irreparabili e il rapporto con la società italo-spagnola va interrotto. Da quanto riportato nel verbale di riunione, non sarebbe mai stato rispettato il principio dell’erogazione continua, H24 (che doveva essere raggiunto già dal 2011), e anche lo stato di avanzamento dei lavori di adeguamento e degli investimenti sarebbe non in linea con la programmazione. I manager dell’azienda, come indicato nelle controdeduzioni che il presidente Panvini ha deciso di leggere per intero nonostante ci siano state diverse resistenze, hanno invece presentato una serie di numeri. Ammonterebbe a circa 40 milioni di euro il programma infrastrutturale di interventi programmati.