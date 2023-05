La dirigenza del Gela FC punta sulla valorizzazione del vivaio

Gela. Svanisce ufficialmente il sogno salvezza per il Gela FC che, dopo un girone d’andata disastroso, non è riuscito nel girone di ritorno a sistemare la situazione perdendo la gara contro l’Oratorio San Ciro e Giorgio valida per i playout per restare in Eccellenza. Neanche i tanti acquisti del mercato invernale o l’impiego del nuovo allenatore Andrea Pensabene sono riusciti a salvare la squadra dalla retrocessione. La dirigenza giallonera continua a puntare sull’obiettivo principale: la valorizzazione del vivaio, che di soddisfazioni ne ha date tante nell’ultima stagione. Sia la formazione Under 19 che Under 15 hanno vinto il Campionato Provinciale, con quest’ultima che è approdata al prossimo torneo regionale. Anche l’Under 17 Regionale, adesso alle fasi regionali, ha staccato il pass per il prossimo campionato Élite. La dirigenza giallonera augura anche le migliori fortune all’SSD, ad un passo dal salto di categoria in Eccellenza.

Il Gela FC richiede però anche strutture sportive adeguate, a differenza dello stadio Presti privo di tettoia, con una palestra inagibile, un ingresso totalmente inutilizzabile, box stampa lerci, spogliatoi e bagni da terzo mondo e l’assenza di un custode che curi la struttura. Motivo per cui la società giallonera punta alla realizzazione di un proprio centro sportivo, moderno e privato e che permetta ai giovani di praticare sport in strutture funzionali. Oltre che per il calcio, si parla di strutture anche per il volley per portare avanti il progetto.