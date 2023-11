La gelese Regina Scordio tra le dodici modelle del Reality Models Runway Academy

Gela. La gelese Regina Scordio dopo la vittoria del concorso The look of the year, con il titolo movie in the world, oggi vola a Paestum come protagonista di un reality, Models runway Academy. La studentessa del liceo classico Eschilo prenderà lezioni dai diversi coach di recitazione e di portamento. Le telecamera saranno sempre accese per riprendere ogni momento della sua giornate. Le modelle sono 12 e provengono da tutta Italia. Il programma andrà in onda a gennaio 2024 su diverse reti televisive. La stessa Regina ci dice di essere entusiasta di questa nuova avventura.