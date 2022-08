La Lega chiude su Alabiso, sarà il medico a correre alle regionali con i salviniani

Gela. Sono stati direttamente i dirigenti provinciali e locali leghisti ad occuparsi del deposito della lista per le regionali di fine settembre. Il partito locale, che fa perno soprattutto sul coordinatore cittadino Raffaele Carfi’ e sul consigliere comunale Emanuele Alabiso, ha scelto di affidarsi al medico Roberto Alabiso. In lista sarà insieme ad Oscar Aiello, del gruppo dirigente provinciale, e all’insegnante di Milena Valeria Vella, che si muoverà in uno dei territori più battuti dal parlamentare regionale forzista Michele Mancuso. Il deposito della lista è stato formalizzato nelle ultime ore. “La nostra linea è stata chiara fin dall’inizio – spiega Carfi’ – a differenza di altri non siamo abituati a fare cambi in corsa o giravolte politiche. Siamo sicuri di avere una lista forte che può avere un ruolo importante”. Dello stesso avviso è il coordinatore provinciale Michele Vecchio. “Questi sono i nostri candidati e la lista era già ben chiara. Sono circolati altri nomi, privi di fondamento. Riteniamo di essere nelle condizioni per poter ambire ad un seggio”, dice