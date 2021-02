La Melfa’s Gela Basket torna in campo, domani c’è il Cus Catania

Gela. Finalmente si riparte. Da domani la palla a spicchi riprenderà a rotolare al Palitis. Prende il via ufficialmente domenica 28 Febbraio il campionato di serie C Silver siciliano che vedrà impegnata la Melfa’s Gela Basket insieme alle altre 8 squadre che hanno deciso di iniziare, non senza difficoltà, questa travagliata stagione. Nello specifico si tratta di sei squadre del messinese (Basket School Messina, Fortitudo Messina, Castanea, Nuova Pallacanestro Messina, Orlandina Lab e Svincolati Milazzo) e due squadre del catanese (Cus Catania e Gravina). Domani la prima giornata del Campionato regionale serie C Silver. La Melfa’s Gela Basket affronterà il Cus Catania alle 18.