Al via i playoff per la Melfa’s, “Momento storico per la città”

“Questi playoff rappresentano un momento storico per la nostra città dato che li affrontiamo da quarti, cosa che non avveniva da un decennio – afferma coach Salvatore Bernardo – dobbiamo raccogliere quanto di bello seminato quest’anno battendo tantissimi record nella storia della pallacanestro gelese in un campionato di Serie C a quattordici squadre. I ragazzi sanno che è il loro momento, sanno che lo devono alla città che rappresentano e ai colori di questa maglia. L’unica cosa che può darci Gela in questo momento è riempire questo campo e fare sentire ai nostri ragazzi che questo club, questo gruppo di ragazzi appartiene alla città e alla storia di Gela”.