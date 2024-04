Basket, in scena al PalaLivatino il big match tra Melfa’s e Comiso

Gela. PalaLivatino che sarà teatro domenica del big match tra Melfa’s Basket e Comiso, attualmente sul gradino più basso del podio con la possibilità di salire al secondo posto. La compagine biancazzurra, saldamente alla quarta posizione e senza l’opportunità di scavalcare né di essere scavalcata, non ha ormai più niente da chiedere alla classifica e, come affermato da coach Bernardo, ha ormai la testa rivolta agli imminenti playoff, in cui affronterà una tra Invicta Caltanissetta e Dierre Reggio Calabria, in attesa dello scontro diretto tra le due in programma per domani. Alla Melfa’s toccherà affrontare ai playoff la quinta classificata al meglio delle tre gare ed in caso di bella si giocherà in casa della squadra posizionata meglio in classifica.