“La Musica Colta”, al via una rassegna sperimentale

Gela. “Questa rassegna musicale si svolgerà sotto gli auspici del Ministero della Cultura e i concerti che si avranno luogo saranno sotto gli auspici dell’Assemblea Regionale Siciliana”. A parlare è Giusi Rinzivillo, responsabile della parte progettuale della stagione concertistica de “La Musica Colta”, promossa dall’associazione Amici della Musica “Giuseppe Navarra” del maestro Crocifisso Ragona. Si inizia domenica 27 giugno, alle 21.15, con il gruppo Musikòs, ma Secondo Giusi Rinzivillo il calendario di quest’anno, articolato in circa 40 eventi, si prospetta innovativo e sperimentale, infatti, ai concerti di musica classica ed operistica verrà associata divulgazione scientifica, ma anche musica popolare, rock e metal. “All’interno della rassegna musicale vogliamo veicolare anche messaggi positivi e fare formazione, infatti – dichiara la responsabile della parte progettuale, Giusi Rinzivillo – in uno spazio ben preciso saranno coinvolti alcuni medici al fine di fare divulgazione scientifica affrontando diverse tematiche. Tra i nomi di grande pregio che arricchiranno la rassegna musicale – continua la responsabile – emergono nomi di spicco come Enza Strazzulla, per la musica popolare, Alberto Ferro per la musica classica e in duo con Erika Nahapetyan”.