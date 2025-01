La Nuova Città di Gela affila le armi in vista della sfida contro il Catania Volley

Gela. Siamo alle battute iniziali del girone di ritorno del torneo di Serie C femminile. La Nuova Città di Gela sarà impegnata, domenica pomeriggio, sull’ostico campo del Catania Volley, già affrontato e superato in occasione dell’esordio in campionato. Reduci dal primo passo falso della loro stagione, arrivato comunque in Coppa Sicilia e di conseguenza ininfluente nell’inerzia del torneo di Serie C, le giallorosse sono chiamate a violare uno dei palazzetti più insidiosi dell’intero girone. Le etnee, infatti, occupano il sesto posto in graduatoria e puntano al miglior piazzamento possibile in ottica playoff.

“Nella prima del girone di ritorno andremo a Catania ad affrontare una squadra piena zeppa di talenti – ha affermato a Bar Sport Massimo Bonaccorso – però noi cercheremo di prepararla al meglio”.