“La ragazza dai capelli finti”, storia e noir nel lavoro di Mosca Pilato

Gela. Anna Mosca Pilato definisce la sua ultima creazione un esperimento. Il libro “La bambina dai capelli finti” nasce infatti come un romanzo storico che racconta la vita di Caterina agli inizi degli anni ’50 e si trasforma in un romanzo noir grazie ad un salto temporale di 30 anni. Un romanzo che ha non solo trama ma anche ordito, a doppio binario, la cui forza narrativa avvinghia il lettore. “La bambina dai capelli finti”, romanzo partorito dalla penna della scrittrice e docente Anna Mosca Pilato. Le letture, nel corso della presentazione svolta al liceo classico “Eschilo”, sono state a cura di Grazia Augello. La professoressa Rita Salvo è stata la relatrice mentre a moderare gli interventi è stato l’ ex senatore ed ex dirigente scolastico del liceo che ha ospitato l’evento, Gioacchino Pellitteri. Il romanzo si sviluppa attorno a una cornice temporale doppia, negli anni cinquanta e negli anni ottanta, ancorché in un unico luogo, quello dell’infanzia della protagonista Caterina.