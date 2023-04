“La sfiducia è un tradimento verso la città”, Greco: “Cascino ha condiviso le nostre scelte”

Gela. La spada di Damocle della sfiducia l’avrebbe sicuramente voluta evitare. Il sindaco Lucio Greco, in un periodo dedicato esclusivamente agli atti finanziari e ai correttivi, si trova però a dover fronteggiare una mossa che potrebbe chiudere anticipatamente la sua esperienza a Palazzo di Città. L’avvocato ha confermato l’intenzione di andare avanti, anzitutto con gli atti finanziari. La decima firma posta dal consigliere cuffariano Vincenzo Cascino viene interpretata come una sorta di affronto anzitutto alla città. “Quella di oggi è la giornata della vergogna, dell’infamia e del tradimento – dice – sicuramente non verrà ricordata come un esempio di lealtà, di correttezza e di responsabilità. La firma del consigliere Cascino, per la tempistica e per la condivisione con la maggioranza di tutte le scelte politico-amministrative fino all’altro ieri, suona come una forma di disprezzo verso la nostra comunità”.