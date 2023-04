La sfiducia ma non solo, confronto dem: Siragusa e i dirigenti davanti alle scelte

Gela. Domani, sarà rilasciato un documento ufficiale, che probabilmente affronterà anche il tema della sfiducia al sindaco Lucio Greco. In serata, i dem hanno fatto il punto, nel corso di una riunione della segreteria, convocata dal segretario cittadino del partito Guido Siragusa. Una decisione che era maturata negli scorsi giorni, inizialmente con l’intento di coordinare le iniziative politiche sul tema della portualità, al culmine delle tante polemiche che si sono susseguite. La decima firma della mozione di sfiducia, di questa mattina, ha cambiato in corsa i programmi. I democratici hanno affrontato il punto e comunque trapela un pieno mandato affidato al segretario. La firma del Pd c’è fin dall’inizio. Il consigliere Gaetano Orlando non si è mai sottratto e c’è sintonia con i dirigenti del partito. Orlando si atterrà alle indicazioni che arrivano proprio dalla dirigenza democratica. Sembra improbabile che con la mozione di sfiducia in aula, i dem possano optare per soluzioni diverse dal sì (più volte caldeggiato). La sfiducia arriva sicuramente in un periodo convulso, nel pieno della crisi finanziaria del municipio e con la necessità di definire le misure correttive richieste dalla Corte dei Conti. Il Pd locale, da tempo, sta sviluppando punti alternativi a quelli dell’amministrazione comunale, dalla quale del resto ha preso le distanze allo scoccare del primo anno di governo della città. Sulla mozione di sfiducia, forse, si possono iniziare a mettere le pedine di una collocazione politica per il dopo Greco. I dem avranno necessariamente bisogno di aprire la trincea del centrosinistra locale, iniziando a dialogare con l’area progressista, a partire dai grillini.