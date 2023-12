L’altra storia della città nelle vie del centro, “Uè” tiene a battesimo Pepe e la sua opera

Gela. La rigenerazione del centro storico passa dalle radici della storia locale e personale. Così come già fatto dal maestro Giovanni Iudice, con “Nino”, un altro artista della scuola gelese, Fortunato Pepe, ha voluto mettere la firma su un pezzo di rinascita. Questa mattina, attraverso “Uè-eventi urbani”, fondata dallo street artist Roberto Collodoro, è stata presentata “Me, myself and I”. Pepe ha scelto di ritrarre, in via Pisa, la Gela di un tempo, partendo dall’immagine del nonno, Fortunato Verderame. Ancora una volta, si parte dalle zone popolari del centro storico, per dare una vera spinta artistica ad un cambiamento dal basso.