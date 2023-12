“Azione farà scelte valutando insieme anche in maggioranza”, Di Dio: “Variazioni? Centrodestra imbarazzante”

Gela. Il fine anno della giunta ha portato, tra le altre cose, l’avvento del gruppo di “Azione”, ora costituito in città intorno all’assessore Francesca Caruso e al consigliere comunale Luigi Di Dio. Gli ex forzisti, prima di dire sì alla formazione di Calenda hanno militato tra le fila dei pro-Greco da indipendenti. Questa mattina, durante l’appuntamento di fine 2023 voluto dall’avvocato Greco, l’assessore Caruso, fresca delle gare concluse per i lavori del programma “Qualità abitare”, ha ribadito che il legame con l’amministrazione è solido. “Stiamo organizzando “Azione” in città – dice il consigliere Di Dio – ci stiamo strutturando. Penso che tanti ci contatteranno. Stiamo lavorando per nuove adesioni”. L’esordio in città della creatura politica del senatore Carlo Calenda ha subito generato reazioni favorevoli, soprattutto nell’area civica e moderata. In vista delle scelte per le amministrative, “Azione” potrebbe diventare un alleato da non sottovalutare. “Sono scelte che faremo dal prossimo anno – continua Di Dio – la linea la individueremo insieme. Penso che un discorso analogo verrà affrontato anche in maggioranza”. Questa mattina, l’avvocato Greco, chiudendo il bilancio di fine anno, ha voluto rimarcare che le decisioni per le amministrative 2024 le prenderà “insieme agli altri”. Valuterà con gli alleati se potranno esserci le condizioni politiche per una ricandidatura. “Azione” sembra proiettata a verificare quali saranno le determinazioni del sindaco e degli ulteriori pezzi dell’attuale amministrazione. Le aperture da altri contesti già non mancano. Di Dio ha seguito insieme all’assessore Caruso il travaglio piuttosto complesso dei progetti di “Qualità abitare”, ora appaltati e intesi come traguardo anche politico. A fine anno, c’è stato il sì del civico consesso pure alle variazioni di bilancio.