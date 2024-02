“L’anima in pace”, arriva al cinema il film con la gelese Cinzia Susino

Gela. C’è anche la gelese Cinzia Susino nel cast principale di “L’anima in pace”, il nuovo film del vincitore del globo d’oro 2018 Ciro Formisano, che il 23 Febbraio sarà proiettato per la prima volta in città.

” Sono cresciuta guardando i film al cinema che una volta si chiamava Royal ed è per me una grandissima emozione sapere che tutti i miei parenit e concittadini potranno vedere il film in cui io ho un ruolo co-protagonista proprio tra quelle mura in cui è nato il mio sogno di diventare attrice” ha dichiarato Cinzia Susino.

Cinzia interpreta Rosi, zia della protagonista i che accoglie nipote e sorella in casa quando quest’ultima esce di prigione.

Attraverso gli occhi di una giovane rider, il film che vede protagonisti Livia Antonelli,Donatella Finocchiaro, Lorenzo Adorni e Daniela Poggi racconta una storia di resistenza tutta al femminile.

Il ritorno in società di chi è stato in carcere, l’affido dei minori che provengono da famiglie disagiate, la facilità con cui si entra nel giro dello spaccio e la grande difficoltà con cui se ne esce, il rapporto conflittuale tra madre e figlia sono solo alcuni dei temi forti affrontati sullo sfondo di un duro quartiere di periferia. Attraverso delle complesse dinamiche il film fa emergere quanto sia difficile cambiare la direzione del proprio destino se si cerca di superare le barriere invisibili e invalicabili dei sobborghi.