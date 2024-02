Il rapper gelese PoisonSugar pubblica il primo singolo “Dimmi”

Gela. “Dimmi ” è il titolo del primo singolo di Emanuele Cartina, in arte PoisonSugar. La canzone esplora la rottura di un legame causata da parole dette o non dette che portano inevitabilmente ad incomprensioni e reazioni compulsive .

La passione per la musica rap ha preso vita quando Emanueole a soli 15 anni ha scoperto il gangsta rap americano della West Coast, attraverso artisti come ICE CUBE, Snoop Dogg e Dr. Dre. Dopo aver approfondito il panorama della musica rap ha esplorato anche il mondo dell ‘underground con artisti come NAS e Methodman. Tra gli artisti italiani che più ammira ci sono Marracash, Ensi, il Mago del Freestyle, GUE e Jhonny Marsiglia.

“Ho iniziato a mettere per iscritto i miei pensieri fin da bambino, ma la scrittura di testi musicali è iniziata a 20 anni- dichiara il giovane artista gelese- All’inizio, mi sono cimentato nella stesura di brevi skit, per poi passare a comporre pezzi completi come “Dimmi”, il mio primo brano ufficiale. Attualmente, ho molte altre tracce pronte per essere pubblicate. La passione per la musica rap mi ha spinto a studiare in modo autodidatta tutto ciò che riguarda la produzione musicale, il mixing, il mastering e le liriche.”

Il nome scelto dal rapper incarna la contrapposizione di caratteristiche e personalità, un equilibrio tra veleno e dolcezza, odio e amore, male e bene. “La mia vena artistica si manifesta attraverso due facce: una più legata alla condivisione delle emozioni positive, come l’amore, la gioia, l’amicizia e la ricerca della felicità (SUGAR); l’altra, Poison, emerge in periodi più oscuri e di riflessione, in cui esprimo il mio punto di vista su tematiche sociali attraverso un linguaggio più esplicito e diretto.”

PoisonSugar è un progetto nato dalla passione e dalla volontà di condividere con gli altri pensieri e le mie emozioni.