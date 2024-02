Inchiesta su presunte irregolarità per compensazioni fiscali, sollevata incompetenza territoriale

Gela. Un’eccezione di incompetenza territoriale, per uno dei capi di accusa, ha convinto il gup del tribunale a riservarsi prima di decidere. Si tornerà in aula a luglio. Il procedimento scaturisce dall’inchiesta condotta intorno a presunte operazioni non regolari, attribuite all’imprenditore Giovanni Salsetta, già ai vertici di Edil Ponti, e ad altri coinvolti. Nel corso degli accertamenti della guardia di finanza, sono state analizzate cessioni di crediti per compensazioni fiscali, considerate non regolari. Secondo gli inquirenti, sarebbero stati posti in compensazione crediti inesistenti. Uno schema che ha portato a definire una presunta evasione non inferiore ai quattro milioni di euro. Vennero approfonditi i rapporti tra gli indagati e le operazioni che venivano formalizzate, anche attraverso contratti di accollo crediti. Sarebbero tutte passate da società riconducibili agli imputati. In fase di indagine, vennero revocate le misure imposte a Salsetta.