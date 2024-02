L’assessore regionale Falcone ancora in città, nuovo incontro con il gruppo che lo sostiene

Gela. Il rapporto è consolidato da tempo, politico e istituzionale. Ci sono state più visite in città dell’assessore regionale Marco Falcone, l’ultima solo poche settimane fa. L’esponente forzista e il gruppo del quale fa parte, tra gli altri, l’assessore Romina Morselli, non hanno mai nascosto di rivedersi in prospettive politiche comuni, seppur non ci sia mai stata un’adesione ufficiale a Forza Italia dei sostenitori locali. Falcone, nelle prossime ore, sarà ancora in città. Anche questa volta, nessun incontro nelle sedi istituzionali ma un vertice politico con chi lo supporta. Pare che si definirà la strategia per le elezioni europee, con l’azzurro in campagna elettorale per arrivare alla meta, ma è possibile che si approfondiscano pure temi locali, di collocazione politica dei suoi sostenitori e di priorità programmatiche. Sui progetti e sui finanziamenti, l’assessore Morselli ha sempre avuto un canale di dialogo diretto con Falcone, rafforzato dai recenti sviluppi sulle royalties dell’investimento “Argo-Cassiopea”.