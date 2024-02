Ato rifiuti, assemblea paralizzata: Lucisano prosegue, assenti Greco e il Libero Consorzio

Gela. Come due squadre che si studiano prima ancora di scendere in campo. Anche in seconda convocazione, niente di fatto. L’assemblea Ato è paralizzata da quelli che sembrano veti incrociati. Oggi pomeriggio, è mancato il quorum costitutivo. La riunione non ha preso il via per l’assenza del sindaco Lucio Greco, che ha le quote di maggioranza dell’ambito in rappresentanza del Comune di Gela, e del rappresentante del Libero Consorzio di Caltanissetta. C’erano invece i sindaci di Niscemi, Butera, Delia, Sommatino, Mazzarino e Riesi, da mesi impegnati nel pressing istituzionale per chiudere la liquidazione dell’ambito e superare la guida del commissario Giuseppe Lucisano. Ieri, in prima convocazione, nessuno era presente, ad eccezione di Lucisano e del collegio dei sindaci che ha materialmente indetto l’assemblea. Sembrava una strategia che avrebbe permesso ai sei primi cittadini, nella chiamata di oggi, di affrontare il punto della revoca di Lucisano, con soglie di voto inferiori. Oggi, invece, l’assenza di Greco e del rappresentante del Libero Consorzio ha bloccato sul nascere ogni ulteriore sviluppo. L’avvocato, sulla base degli incontri in Regione e delle note pervenute dall’assessorato palermitano, è ancora più convinto che si debba proseguire sulla direttrice tracciata da Lucisano.