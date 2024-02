Gela nell’occhio del ciclone dopo la “sospensione” di Fausciana

Gela. Sono stati giorni convulsi in casa Gela Calcio. La squadra, in mano al vice allenatore e preparatore atletico Matteo Barresi, coadiuvato dal capitano Raffaele Gambuzza e dal portiere Armando Di Martino, si ritrova attualmente nell’occhio del ciclone. Pare infatti che ci sia stata una scissione tra spogliatoio e allenatore che ha portato la società a convocare una riunione con i più esperti della squadra, con esito la “sospensione” momentanea di Mirko Fausciana, che non sta più dirigendo gli allenamenti. Vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi giorni, con la squadra che si ritrova in crisi anche in termini di risultati. La vittoria e il gol mancano infatti dal 20 gennaio. Dopodiché un pareggio, due sconfitte e soprattutto zero gol segnati. Inutile dire che il motivo principale è l’assenza di un centravanti puro, con Signate che non si è dimostrato all’altezza sino ad ora e gli esterni che non sono abituati a stringersi e giocare davanti alla porta in caso di attacco a due. La soluzione più adeguata pare essere lo schieramento del brasiliano Gabri Alves da centravanti, con a fianco Lo Giudice e Resouf.