Late, “ospedale moribondo Gnoffo si impegni in battaglie più concrete”

“L’associazione vuole ricordare all’assessore Gnoffo che, ad oggi, nessun contagio da coronavirus si è verificato nelle corsie ospedaliere, bensì per le strade cittadine il che vuol dire uno scarso controllo del territorio locale e ciò è imputabile al governo locale che non può limitarsi a chiedere più controlli nella movida notturna per poi durante il giorno latitare. Quindi, chiediamo all’assessore Gnoffo di impegnarsi e impegnare il governo locale ad ottenere la copertura di un numero adeguato alle dimensioni della città di forze dell’ordine in grado di vigilare sul territorio sia di giorno che di notte. Solamente così possiamo chiedere un ospedale adeguato, non solo all’emergenza. Nonostante tutto la Regione non ha inquadrato l’ospedale di Gela come centro Covid. Dal momento che l’ospedale non è previsto come centro Covid chiediamo all’assessore Gnoffo che si faccia portatrice della battaglia atavica di ripristinare, all’interno del nosocomio, quanto meno tutti quei servizi che c’erano prima di questa emergenza e iniziare a chiedere la giusta copertura del personale medico e paramedico, non adeguato in qualsiasi reparto, con l’inizio dei lavori di ristrutturazione e ripristino dell’accesso principale del reparto di talassemia”. Anche la farmacia territoriale, secondo la “Late”, dovrebbe essere attiva almeno tre giorni a settimana e non solo un unico giorno.