Dopo 16 anni la pratica di sanatoria non è ancora conclusa: giudice blocca demolizione

Gela. Sono trascorsi sedici anni dal momento della presentazione della domanda per la sanatoria edilizia dell’immobile di loro proprietà. Dagli uffici del Comune, dopo che gli stessi proprietari nel tempo hanno versato oneri per quasi 5 mila euro, non è ancora arrivata la conclusione della procedura. Anzi, lo scorso maggio i tecnici di Palazzo di Città si sono fatti vivi richiedendo un’integrazione degli atti. Nel frattempo, la famiglia che vive nell’immobile ha anche rischiato di vederselo demolire, dopo la condanna per abusivismo che risale al 2009. Il giudice del tribunale, però, ha accolto la sospensione dell’ordine di demolizione, dopo l’istanza proposta dal legale dei proprietari, l’avvocato Riccardo Lana. La decisione è stata emessa a conclusione dell’incidente di esecuzione. In questo modo, la demolizione viene bloccata fino a quando non ci sarà la formalizzazione della sanatoria da parte del Comune.