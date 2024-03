L’auto? Niente da fare il parcheggio è chiuso: titolari B&B scrivono al Comune

Gela. Ancora una volta turisti con le valigie in mano, pronti a lasciare la città dopo qualche giorno di soggiorno, ma impossibilitati a farlo perché non hanno potuto riprendere l’automobile, all’interno del parcheggio “Arena”, chiuso per l’intera giornata di domenica e attivo, nel resto della settimana, dalle 8 del mattino e fino alle 20 della sera. Questa mattina, la situazione si è ripetuta. Turisti stranieri si sono ritrovati davanti al cancello sbarrato del parcheggio, nonostante l’auto in sosta. C’è solo un cartello di avviso, in lingua italiana. Per il resto, null’altro. I titolari del B&B “Dea”, nei pressi del parcheggio e che riceve spesso turisti stranieri, negli scorsi giorni hanno inviato una comunicazione ufficiale a Palazzo di Città, a firma di un legale. Chiedono che il parcheggio “pubblico” rimanga aperto h24 e per tutta la settimana. Hanno inoltrato la comunicazione pure ai vertici della società che gestisce la struttura per conto del Comune.