Contro il Caro acqua, “sindaci mettano a disposizione i municipi per la raccolta delle firme”

Gela. Hanno lanciato l’iniziativa pubblica per cercare di fare breccia nelle intenzioni della presidenza della Regione. La petizione per abbattere il costo dell’acqua in provincia è stata già ufficialmente presentata ed è sostenuta dal Forum siciliano dei movimenti per l’acqua e i beni comuni Sicilia, da Federconsumatori di Caltanissetta e dal Movi. In città, sono supportati dai comitati di quartiere. Ora, chiedono ai primi cittadini di tutti i Comuni di mettere a disposizione i municipi per la raccolta firme. Una missiva in tal senso è stata inoltrata pure a Palazzo di Città. Il sindaco Lucio Greco è a sostegno dell’iniziativa per ridurre i costi notevoli delle bollette ma anche a monte, cioè la soglia che Siciliacque impone al gestore.