Lavori nei due musei, commisisone pronta a sopralluoghi: verifiche per valutare i tempi

Gela. Per ora, nessuno intende alzare i toni. Però, i consiglieri della commissione sport e turismo vogliono valutare direttamente nei siti interessati. Verranno effettuati sopralluoghi nel museo regionale e in quello del mare, in costruzione a Bosco Littorio. “E’ meglio procedere con accertamenti direttamente sul posto – dice il presidente Emanuele Alabiso – sul museo regionale avevamo avuto rassicurazioni già lo scorso anno ma i lavori non sembrano per nulla completati. Cercheremo di verificare anche nel museo del mare, fondamentale per la nave greca e per una prospettiva turistica”. Ci sono già state interlocuzioni, anche con il direttore del parco archeologico.