Lavori “Solito”, iter bloccato dalle incertezze finanziarie: Morselli, “serve chiarezza”

Gela. Tempi troppo lunghi. I lavori per il ripristino strutturale della scuola “Solito”, seppur aggiudicati, non sono mai partiti. Anche il prossimo anno scolastico dovrà essere gestito in altri istituti. Il blocco è quasi esclusivamente finanziario. La crisi di bilancio che ha investito il municipio ha paralizzato lo sviluppo di una procedura, con il tempo diventata sempre più complessa. Il finanziamento dalle compensazioni minerarie sembrava la soluzione capace di chiudere il cerchio. Così, però, non è stato. Il via libera della Regione, infatti, consente una copertura del 78 per cento mentre il resto tocca all’ente comunale. I revisori non hanno autorizzato quello che è stato indicato come “nuovo indebitamento”. “La situazione si è complicata nonostante sia stato fatto tutto quello che era possibile – dice l’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli – abbiamo la coscienza a posto”. La strada sbarrata del finanziamento dalle compensazioni minerarie, con Palermo che ha anche comunicato l’avvio di una fase di rivisitazione dei decreti, ha convinto i funzionari e l’assessore a ritornare sul capitolo del mutuo già contratto con Cassa Depositi e Prestiti, quando il settore era retto dall’ingegnere Giovanni Costa. Anche questa volta però c’è bisogno di una variazione e di un parere finanziario che la autorizzi. “Siamo certi che in questo modo non si tratti di nuovo indebitamento – aggiunge Morselli – visto che il mutuo era già stato contratto e autorizzato. Però, servono risposte celeri e chiarezza. La città deve essere messa al corrente delle ragioni che stanno bloccando una procedura così importante. Al dirigente ho inoltrato un atto di indirizzo per avere comunque un parere contabile motivato, anche in caso di un nuovo diniego. Spero che la situazione non diventi ancora più difficile. Ho bisogno di risposte chiare, pure nell’ipotesi del passaggio ad un commissario che prenda il posto della giunta”.