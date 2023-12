“Le nostre scelte le faremo con il programma concluso”, Vella: “Nessun vincolo con i moderati”

Gela. “Non abbiamo fatto nessuna scelta, anche perché in questa fase gli incontri che si tengono sono prevalentemente fini a sé stessi e non sono volti al programma”. L’avvocato Alessandro Vella, presidente del movimento civico “Tutti insieme”, esclude inoltre che ci siano state indicazioni su risposte da dare a stretto giro. “Abbiamo incontrato il tavolo moderato – dice – ma è stata una riunione non finalizzata ad un’adesione. Non abbiamo dato un termine preciso per decidere. Siamo civici e ci riconosciamo in idee moderate. Se il tavolo adesso ha deciso legittimamente di avviare un percorso differente, con l’area progressista e civica, può starci ma non ci vincola”. Dopo il vertice al quale hanno preso parte Vella e il segretario di “Tutti insieme” Antonino Cocchiaro, sembrava che il gruppo potesse collocarsi nell’arco delle settimane successive, passando dall’assemblea.