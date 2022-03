Le sfide del lavoro femminile, storie di donne nell’iniziativa dell’Ugl

Gela. Il lavoro e i racconti di tante donne, che porranno la loro esperienza professionale, per tracciare percorsi che devono contribuire ad abbattere resistenze di genere, troppo spesso ancora così marcate. Domani, giornata internazionale dedicata alle donne, l’Ugl apre uno spazio di discussione, on line. L’iniziativa è stata ribattezzata “donne di lavori, donne di valori”. Sarà così possibile condividere le esperienze di tante donne lavoratrici e professioniste, in diversi settori, che sono riuscite a raggiungere una loro realizzazione occupazionale, in un mondo ancora troppo spesso ad una sola dimensione.