L’Ecoplast ottiene il quarto successo di fila, Volley Gela ko contro la Siaz

Gela. L’Ecoplast Volley soffre ma vince contro la New Image Volley di Giarre. Il risultato finale della gara è di 3-0. Primi due set equilibrati e vinti dai biancorossi, trionfanti per 25-22 prima e per 25-23 poi. Nel terzo parziale i padroni di casa salgono in cattedra e gli avversari sono costretti a cedere dinanzi alla tanta qualità dei gelesi, che vincono il terzo parziale col punteggio di 25-13. Quarto 3-0 consecutivo per la formazione di coach Giovanni Blanco e soprattutto quarto successo di fila, a dimostrazione del fatto che la squadra è in stato di grazia e può dare filo da torcere a qualunque squadra.