Prima Divisione, è tempo di semifinali per il Volley Gela

Gela. Terminati i quarti di finale dei playoff che hanno visto il Volley Gela trionfare sulla Limpiados di Licata, adesso è tempo di semifinali. L’avversario delle biancazzurre, impegnate domani al PalaUrso alle 19, sarà il Vigata di Porto Empedocle, vittorioso invece contro Piazza Armerina. Gara per niente semplice per le atlete allenate da coach Giacomo Tandurella, che giocheranno domani la penultima gara davanti ai propri tifosi e dovranno a tutti i costi vincerla evitando il tie-break, in attesa della gara di ritorno che si giocherà a Porto Empedocle la domenica mattina seguente. Chi la spunterà nel doppio confronto sarà in Serie D, anche se in seguito alle semifinali ci sarà la finale per il titolo di Prima Divisione.