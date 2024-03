L’Ecoplast si ferma al PalaLivatino, passa la Gupe per 3-1

Gela. Cade l’Ecoplast Volley, trafitta tra le mura amiche del PalaLivatino dalla Gupe Volley. Il risultato finale tra le due squadre è di 3-1 in favore degli avversari. Primo set difficile per l’Ecoplast, sconfitto dagli avversari col punteggio di 21-25. Nel secondo parziale i locali salgono in cattedra e sfruttano il calo di concentrazione della Gupe, pareggiando i conti per 25-14. Nel terzo set esce fuori il carattere degli etnei, che continuano a crederci e si portano nuovamente in vantaggio in un parziale spettacolare, conclusosi sul punteggio di 26-24.