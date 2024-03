Pallavolo, doppio successo per Nuova Città Gela e Volley Gela

Gela. Doppio tris per Nuova Città di Gela e Volley Gela, vittoriose rispettivamente contro Ragusa Volley e San Cataldo. Successo non semplice per la squadra giallonera, trionfante a Ragusa in una gara equilibrata. Primi due set alla pari tra le due squadre, vinti dalle gelesi coi punteggi di 25-21 e 28-26. Nel terzo set le padrone di casa smettono di crederci e cedono alla squadra di coach Bonaccorso, brava a sfruttare le disattenzioni delle ragusane e spuntarla per 25-12.