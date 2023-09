L’Ecoplast Volley annuncia due ritorni di lusso in vista della Serie C

La società intanto ha ufficializzato alcune riconferme del gruppo squadra dell’anno scorso. Il primo nome è quello del capitano Rosario Palmeri, definito dalla società come un totem per i colori biancoblu. Fedelissimo della società, l’opposto classe 1990 è ormai un leader della squadra gelese e il suo compito sarà quello di portare esperienza in uno spogliatoio composto da tanti giovani atleti. Altre due importanti riconferme riguardano i due ventitreenni Claudio Tilaro e Samuel Cassarà. Classe 2000, sono ormai dei punti di riferimento per la squadra di coach Blanco. A seguirli tra i senior anche Gaetano Palmieri, Giuseppe Irti e Gabriele Palmeri. Il primo, classe 2001, giocherà con la squadra gelese per il quinto anno consecutivo. Il libero indosserà la maglia numero 5. A seguirlo lo schiacciatore Irti, anche lui con la squadra biancoblu per la quinta stagione di fila e ormai un punto di riferimento per la squadra. Riconfermato tra i vari senior anche Gabriele Palmeri, classe 2003, protagonista nelle stagioni passate. Tutti e tre sono cresciuti nelle giovanili dell’ASD Pegasus e faranno il loro esordio nel campionato di Serie C. Prima esperienza nella competizione anche per gli under Matteo Collura, Adriano Rinelli, Giovanni Caruso e Carlo Buccoleri. Tutti cresciuti nelle fila dell’ASD Pegasus, daranno un grande contributo alla squadra di coach Blanco in questa stagione che si prospetta più impegnativa rispetto alle precedenti due, condite da due promozioni consecutive. Da definire invece la riconferma del palleggiatore Manlio Aliotta, ormai tra i senatori della squadra.