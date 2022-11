L’estorsione per la droga, condanne impugnate in appello: fissato il giudizio

Gela. Sono accusati di estorsione per aver imposto l’acquisto di cocaina ad un artigiano, che pare dovesse saldare un debito maturato sempre per la droga. A maggio, è arrivata la condanna di primo grado per il venticinquenne Ruben Raitano e per il trentanovenne Giacomo Tumminelli. Ad entrambi è stata imposta la pena a quattro anni e dieci mesi di reclusione. Le difese, sostenute dai legali Davide Limoncello e Rosario Prudenti, si sono rivolte ai giudici della Corte d’appello di Caltanissetta. Il giudizio è stato fissato per fine gennaio. Nei ricorsi si richiede di rivedere le condanne, emesse in abbreviato. Per i legali dei due imputati, la versione resa dall’artigiano sarebbe stata di comodo, per evitare di saldare il debito in denaro che era intanto maturato. In base alle accuse, Raitano e Tumminelli avrebbero minacciato anche i genitori del loro debitore, che portano avanti un’attività di materiali edili.