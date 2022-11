Un rinforzo per la Melfa’s, arriva il croato Kucic

Gela. In attesa del ritorno di alcuni titolari infortunati, la Melfa’s Gela Basket annuncia un nuovo arrivo. E’ ufficiale il centro Tomas Kucic. Croato classe 1994, 200 centimetri, prima di vestire la casacca biancorossa è stato protagonista a Canicattì in C Silver. Vanta anche in esperienza in C Gold pugliese nella passata stagione. Il neo acquisto è già a disposizione di coach Salvatore Bernardo per la partita di questa sera contro lo Sport Club Gravina.