Lettera aperta ai candidati: “Dedicatevi completamente alla città, siete pronti a farlo?”

“Ci sono altre questioni urgenti in città, una fra tutte: l’Ast è in grave difficoltà economica e sta abbandonando i servizi in tantissime città siciliane, il Comune deve preparare un nuovo bando, approfittando della situazione per migliorare il servizio (nuovi percorsi, biglietto digitale, monitoraggio dei bus con app in tempo reale per sapere l’attesa alla fermata), così come sta facendo il Comune di Ragusa, che ha già individuato una nuova ditta, tra l’altro. Vi dovete prendere l’impegno di metterci voi stessi, ma non a parole giusto per prendere voti. Mettiamola anche su un piano puramente egoistico: volete essere ricordati come coloro che hanno dato un vero segnale di cambiamento? Che hanno fatto ferro e fuoco in tutte le sedi istituzionali per fare valere i diritti di Gela? Sarò diretto, come sindaco ci serve una specie di supereroe, vista la situazione, una persona che si dedichi completamente alla città, una persona autoritaria ma con capacità di ascolto, in grado di valorizzare il personale all’interno dell’ente comunale, una persona lungimirante e di ampie vedute. Voi candidati, sia a sindaco che al consiglio comunale, se non avete le caratteristiche che servono, abbiate la decenza di fare un passo indietro. Anche perché, siamo sinceri, a molti di voi il denaro non manca. Pensate ai vostri figli e nipoti, cui volete bene. Non vorrete un posto migliore per loro? È un’utopia quello che scrivo? Probabilmente si, ma chissà, magari scuoterà l’animo di qualcuno”.