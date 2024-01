Licata guiderà la Dc in città, scelto come commissario: Valenza, “definita struttura provinciale”

Gela. L’elezione del segretario provinciale Gero Valenza ha aperto una fase di scelte interne tra le fila dei cuffariani della Dc. Come aveva già annunciato, proprio Valenza ha messo mano alla struttura provinciale e locale. Il partito, in città, si affida all’avvocato Giuseppe Licata. L’ex assessore della giunta Greco, che ha rappresentato la Dc nell’amministrazione comunale, sarà il nuovo commissario cittadino. Spetterà a lui condurre la Dc verso le amministrative e le europee. Una scelta che certifica il rapporto tra buona parte del gruppo locale e lo stesso Valenza. E’ stato definito l’organigramma provinciale. “La nuova segreteria provinciale è formata da persone qualificate e motivate unite da un impegno comune per portare avanti i valori propri della Dc nel solco tracciato qualche anno fa dal nostro segretario nazionale, Totò Cuffaro. Il 2024 sarà un anno ricco di impegni e ci faremo trovare pronti per le sfide che ci attendono – spiega Valenza – la nuova segreteria provinciale inizierà subito a lavorare sul territorio, coinvolgendo sempre più donne e giovani, che hanno tanto voglia di politica e sono desiderosi di avvicinarsi al progetto della Dc”. La segreteria provinciale sarà composta da due vicesegretari Tilde Falcone e Fortunato Giannone. Segretario organizzativo è Giuseppe Incarbone, vicesegretario organizzativo Riccardo Rizza, segretario amministrativo Francesco Messina, vicesegretario amministrativo Lorenzo Pace. Presidente, infine, Giuseppe Rocca e vicepresidente Paola Ferranti.