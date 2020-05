Licenziamenti “La Fenice”, Cisl: “Serve impegno sindaco e commissario per 18 operatori”

Gela. “Servono risposte a diciotto lavoratori licenziati dalla società “La Fenice”. Il sindaco Lucio Greco e il commissario Giuseppe Lucisano devono assicurare un impegno concreto”. Sono i vertici della Fp-Cisl a schierarsi con i dipendenti che per diversi mesi hanno lavorato nell’Ipab “Aldisio”. Con l’annullamento di tutti gli atti che legavano la struttura pubblica e la società privata, gli operatori si sono trovati senza occupazione. “I lavoratori non possono pagare per eventuali colpe che non li riguardano – spiegano il segretario territoriale Gianluca Vancheri e l’rsu Nicola Di Benedetto – per questo chiediamo che siano attivate tutte le procedure previste per legge a loro tutela, a partire dalla clausola sociale in caso di licenziamenti, affinché venga protetta anche una professionalità consolidata in questi anni di servizio”.