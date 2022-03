Lille-Chelsea 1-2, inglesi ai quarti di Champions

LILLE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Chelsea fatica ma espugna il campo del Lille, vincendo per 2-1 e strappando così il pass per i quarti di finale. La squadra inglese attende ora di conoscere il proprio avversario nel prossimo turno, che uscirà venerdì dall’urna di Nyon. La partenza dei francesi è buona, con Yilmaz che ci prova prima dalla distanza e poi su punizione nei primi minuti ma senza impensierire seriamente Mendy. Al 37′ gli uomini di Gourvennec si procurano un calcio di rigore, assegnato dall’arbitro dopo il richiamo del Var, per un fallo di mano in area commesso da Jorginho. Dal dischetto si presenta Yilmaz, che trasforma con freddezza portando in vantaggio i suoi. Il regista azzurro si fa però perdonare in pieno recupero, quando serve un assist al bacio per Pulisic che con un diagonale chirurgico da posizione ravvicinata batte Jardim riportando il risultato in parità. Le due squadre vanno così al riposo sull’1-1 al termine di una prima frazione nella quale sono comunque i padroni di casa a farsi preferire. I transalpini ripartono all’attacco anche nella ripresa, con uno scatenato Yilmaz che al 6′ va al colpo di testa dopo un bel cross dalla destra di Bamba ma il suo tentativo si spegne a lato di poco. Al 18′ il centravanti turno si defila sulla destra e pennella un bel cross in mezzo sul quale irrompe Xeka, che centra in pieno il palo di testa. I londinesi sono spietati e nel momento migliore dei loro avversari trovano la rete che mette in ghiaccio la qualificazione. E’ il 26′ quando il neo entrato Mount fugge sulla sinistra e mette una palla tagliata sul secondo palo sulla quale arriva capitan Azpilicueta, che firma il 2-1 con il ginocchio destro. Una rete che spegne le velleità dei campioni di Francia, con la partita che si addormenta lentamente fino al fischio finale. L’ultima occasione della gara è per gli inglesi, con Alonso che si fa negare il 3-1 da Jardim in uscita in pieno recupero. (ITALPRESS).