L’incubo dei roghi nei campi, tanti raccolti a rischio: Cascino, “più controlli nelle aree rurali”

“Dovrebbe essere l’occasione per richiedere una presenza maggiore delle forze dell’ordine nelle aree rurali – conclude il consigliere – quella attuale è una fase comunque non negativa per il comparto locale. Perdere tutto a causa delle fiamme e degli incendi sarebbe inaccettabile. Il settore agricolo, soprattutto dopo l’arretramento dell’industria, è l’anello fondamentale dell’economia di questo territorio e non può essere trascurato”.