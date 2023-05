Maxi progetto agro-fotovoltaico in aree locali, ok Ministero: “Rispetta parametri ambientali”

Gela. Il settore delle energie rinnovabili continua ad attrarre l’interesse di diverse aziende, con progetti previsti proprio sul territorio locale. Questa volta, è il Ministero dell’ambiente che si è pronunciato favorevolmente rilasciando un decreto di compatibilità ambientale per l’investimento della società Alleans Renewables, con sede a Londra in Inghilterra. Il progetto agro-fotovoltaico punta ad una capacità produttiva praticamente analoga a quella del maxi polo “Ciliegino”, che invece fallì definitivamente diversi anni fa. Nelle carte analizzate dalla direzione generale valutazione ambientali del Ministero viene specificato che la capacità del nuovo polo previsto nell’area di Settefarine è di di 98,439 Mw. La società ha ribattezzato l’investimento “Gela 98”. Solo per le linee di cavidotto e le opere di rete sono previsti interventi anche in un’area del territorio di Butera. I tecnici ministeriali, competenti a decidere quando si tratta di sistemi di entità superiore ai 10 Mw, hanno confermato la compatibilità ambientale rilasciando un decreto Via positivo. E’ arrivato l’ok per il provvedimento unico in materia ambientale.