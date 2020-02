Lingua siciliana nelle scuole, il movimento Gran Sicilia accusa la Regione

Palermo. Sono trascorsi quasi due anni dall’annuncio che si sarebbe insegnata la lingua Siciliana nelle scuole. Il movimento Gran Sicilia, che si adopera in tutti i modi per promuovere il patrimonio linguistico siciliano (attenzione, non chiamatelo dialetto), ha voluto scrivere al Presidente della Regione ed all’Assessore all’istruzione, per avere spiegazioni in merito a questa mancata applicazione di una legge, al silenzio che ha seguito quei festosi annunci, e alle iniziative che si intendono prendere da subito per portare la nostra lingua nelle scuole.

Gran Sicilia, insieme all’Istituto di Cultura Siciliana Federico II, all’indomani dell’annuncio dell’assessore La Galla, ha preso l’iniziativa entrando in diverse scuole della nostra regione per portare Storia e Lingua Siciliana ad insegnanti e studenti. Un gran lavoro realizzato a spese proprie in giro per la Sicilia, da Palermo a Gela, da Bagheria a Santa Caterina Villarmosa, insieme a docenti, esperti, autori di testi di Grammatica Siciliana, per poter fornire supporto didattico, conoscenze, consulenze alle scuole di ogni ordine e grado.