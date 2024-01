Lo schianto a Settefarine, il tentativo di rianimarlo e la morte: dramma per Gregorio Perrone

Gela. I sanitari hanno cercato di rianimarlo per circa trenta minuti ma il quarantatreenne Gregorio Perrone non ce l’ha fatta. E’ lui la vittima dell’incidente stradale a Settefarine. L’impatto tra un’auto e una moto si è rivelato decisivo. Un dramma per la famiglia. Lascia moglie e figlie. Tanti lo conoscevano proprio per la sua passione per la due ruote ma anche per la sensibilità e la voglia di stare sempre vicino a chi aveva più bisogno. Nel tratto dell’incidente, sono subito accorsi gli amici, i colleghi di lavoro e i familiari.