“In città accordo per candidato a FdI”, Raniolo: “Greco bis? Non so a cosa si riferisca Falcone”

Gela. Il centrodestra dei partiti, compatto, con la guida della coalizione a Fratelli d’Italia. Dovrebbe essere questo lo schema che va per la maggiore rispetto alle prossime amministrative in città e nello scenario delle scelte che stanno maturando nella coalizione. Il tavolo provinciale ha praticamente sancito l’intesa per le urne a Caltanissetta, con il candidato a sindaco affidato a Forza Italia. Sulla scorta dell’intesa tra azzurri e meloniani, il dopo Greco dovrebbe essere appannaggio di Fratelli d’Italia. “L’intesa con Forza Italia c’è – spiega il vicepresidente provinciale FdI Ignazio Raniolo – la candidatura a sindaco è prevista per il nostro partito. Chi sarà? Ci sono delle disponibilità tra gli esponenti locali. Le stiamo valutando. La seconda fase sarà proprio concentrata sulla scelta del candidato e sul confronto con gli alleati. Vogliamo che il candidato a sindaco sia condiviso da tutti gli esponenti della coalizione”. Raniolo, in queste settimane, sta prendendo parte attivamente al tavolo provinciale. “Le interlocuzioni vanno avanti – dice inoltre – penso ci siano tutte le condizioni per un centrodestra unito e non poniamo alcun veto verso forze civiche che si rivedano nel progetto amministrativo. Mpa e Lega sembrano sostenere il percorso nella coalizione anche se hanno una posizione ancora di attesa”. I meloniani, trascinati dai numeri nazionali e regionali ma anche da rapporti piuttosto saldi con i riferimenti romani e palermitani, secondo molti non dovrebbero avere troppi problemi a mettersi alla testa dell’alleanza per le amministrative. I dirigenti stanno lavorando e individuare una figura che metta d’accordo tutta la coalizione non sarà comunque una cosa semplice. “I tempi, onestamente, non so indicarli – aggiunge Raniolo – molto dipende dalla data che sarà scelta per le urne. Se si dovesse votare a giugno, indicare il candidato adesso lo riterrei prematuro. Altro discorso, invece, se le urne saranno ad aprile. In questo caso, bisognerebbe affrettare e definire il tutto non oltre metà febbraio”.