Lo stadio riapre, la giunta pronta a presentare il progetto per rendere agibile il Presti

Gli interventi strutturali saranno estesi anche al campo Mattei di Macchitella, dove servono circa 20 mila euro per riparare una serie di danni creati in questi anni, ed altri soldi anche per riaprire il PalaCossiga. L’eredità lasciata dalla passata amministrazione e proseguita con la gestione commissariale ha costretto l’attuale giunta a riprendere quasi da zero gli interventi. Lo stadio, il PalaCossiga, il Palalivatino, il kartodromo sono opere pubbliche costate milioni di euro che oggi versano in totale stato di abbandono. Adesso si cerca di tamponare e limitare i danni. Il Gela ha giocato tra porte chiuse e Licata e San Cataldo, mentre il Basket Gela è tornato a giocare al palestrone Itis. Un salto all’indietro inaccettabile.